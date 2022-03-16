Gazetecilerin, "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeride 2023'te çıkacak. Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun da Londra'da ilk tiyatro oyunu var. Bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz. O bize gelecek." şeklinde konuştu.