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Nurgül Yeşilçay geçirdiği kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım

Nurgül Yeşilçay: Fren yerine gaza bastım!

Yaklaşık 1 ay önce kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirerek, ölümden dönen Nurgül Yeşilçay, yaşadığı olayı anlattı. Ünlü oyuncu, "Talihsiz bir kazaydı. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum" ifadelerini kullandı

16.03.2022 - 08:23 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nurgül Yeşilçay(45), önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Yeşilçay, tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

  • "FREN YERİNE GAZA BASTIM"

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nurgül Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek." dedi.

  • Gazetecilerin, "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeride 2023'te çıkacak. Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun da Londra'da ilk tiyatro oyunu var. Bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz. O bize gelecek." şeklinde konuştu.

  • ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ!

    Öte yandan "Aşk ve Ceza", "Paramparça", "Gülperi", "Aşk Kırmızı" gibi birçok projede rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadaki sessizliğinin sebebini açıklamıştı. Yeşilçay, geçtiğimiz hafta 1 ay önce kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurmuştu.

  • YAŞADIKLARINI ANLATTI

    Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirmişti. Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili de konuşmuştu.

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