'MEĞER ADAM KARISINI ALDATIYORMUŞ KÜFRÜ BEN YEDİM'

Yeşilçay, takipçisinin ünlüyken yaşadığı en üzücü şeyin ne olduğunu sorması üzerine "Üzücü değil de, komik bir şey anlatayım" diyerek, şunları söyledi:

'Asmalı Konak'ı çekiyoruz. Yanıma bir beyefendi gelip 'Eşimle telefonda konuşur musunuz?' dedi, kabul ettim. Kadına 'Merhaba ben Nurgül' deyince kıyamet koptu! Kadın 'Hadi be oradan, senin kim olduğunu bilmiyor muyum o...' diye bağırdı. Meğer adam, karısını aldatıyormuş. Küfrü ben yedim. Artık tanımadığım kimseyle telefonda konuşmuyorum.