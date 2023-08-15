Nurgül Yeşilçay'a Necati Kocabay'dan: Nazar değmesin
Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ın iddialı pozlarına kayıtsız kalmadı. Kocabay, sevgilisinin gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin" mesajında bulundu
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Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın tatili sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Yeşilçay, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
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"TATİL DEVAM"
Daha önce mavi mayosuyla poz veren Nurgül Yeşilçay, bu kez turkuaz renkli elbisesiyle objektif karşısına geçti. Merdivenlere uzanan oyuncu, "Tatil devam tabii ki" dedi.
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"NAZAR DEĞMESİN"
Yeşilçay'ın bu karelerine sevgilisi ise kayıtsız kalmadı. Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ın gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin" mesajında bulundu.
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"EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"
Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, 2020'nin yaz aylarında evleneceklerdi. Pandemi nedeniyle nikâh masasına oturmayı erteleyen Yeşilçay ile Kocabay, geçtiğimiz günlerde, "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.
İkili, "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" şeklinde cevap vermişti.
Fotoğraflar: Instagram