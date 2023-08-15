Nurgül Yeşilçay'a Necati Kocabay'dan: Nazar değmesin

"EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, 2020'nin yaz aylarında evleneceklerdi. Pandemi nedeniyle nikâh masasına oturmayı erteleyen Yeşilçay ile Kocabay, geçtiğimiz günlerde, "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

İkili, "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" şeklinde cevap vermişti.

Fotoğraflar: Instagram