Nurgül İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nurgül isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NURGÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nurgül ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nurgül adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nurgül isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NURGÜL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nurgül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Aydınlı, ışık saçan güzel. Gülün en parlak olanı.

NURGÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nurgül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nurgül ismini koymak caizdir.

NURGÜL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nurgül ismini kullanan 63.872 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nurgül ismini kullanan 12.385 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nurgül ismini kullanan 3.940 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nurgül ismini kullanan 3.150 kişi bulunmaktadır.

NURGÜL ADININ ÖZELLİKLERİ

Nurgül ismine sahip olan kişiler, tutkulu, merhametli, romantik ve çekici kişilik özelliklerine sahip olurlar. Genellikle hümanist, geniş görüşlü ve cömerttirler. İnsanlığa hizmet edebilecekleri meslekleri tercih ederler. Sevecen ve sempatik bir yapıları vardır. Romantiktirler ve kolayca aşık olurlar; ancak kolayca incinebilirler ve bazen çabuk sinirlenirler.