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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nuran isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NURAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Nuran ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nuran adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nuran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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NURAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Nuran ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Seven, sevgiye düşkün.

Aydınlık, nurlu, ışıklı.

NURAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nuran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Nuran adını koymak caizdir.

NURAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nuran ismini kullanan 72.757 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nuran ismini kullanan 15.535 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nuran ismini kullanan 5.464 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nuran ismini kullanan 4.171 kişi bulunmaktadır.

NURAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nuran adına sahip kişiler görüp görebileceğimiz en ihtişamlı insanlardır. Hayatlarının neredeyse tüm bölümü heyecan ve tutkular üzerine kuruludur. Bu sebeple özel hayatlarında çok fazla partner bulmakta zorluk çekmezler. Doğru insanı bulduklarında ona yaşamlarının en güzel zamanlarını yaşatırlar. Fakat bazen öfkeleri ve tutkuları bir araya gelince onları son derece tehlikeli biri haline getiriyor. Kariyerlerinde kısa sürede yükselişe geçerler. Azimli ve çalışkan tavırları sayesinde ulaşamayacakları hedefleri yoktur.

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