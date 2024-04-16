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        Haberler Magazin Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı

        Ünlü şarkıcı Nur Yoldaş, yürüyüş sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:16
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        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
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        'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

        Bugün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.

        Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

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