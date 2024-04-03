Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer'in hayatı ve biyografisi

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünde rol aldığı Aile dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen Nur Sürer hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Nur Sürer Kimdir?

Nur Sürer, asıl adıyla Şennur Sürer, 21 Haziran 1954'te Bursa'da doğmuş bir Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatına Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde başlayan Sürer, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine 1971 yılında "Sindirella" filmiyle adım atan Nur Sürer, zamanla Türk sinemasının önemli oyuncularından biri haline geldi. 1979 yılında Erden Kıral'ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu ödül, onun yetenek ve performansının ilk kez ulusal bir platformda takdir edilmesini sağladı.

REKLAM 1984 yılında "Ayna" filmiyle uluslararası arenada da tanınmaya başlayan Nur Sürer, Türk sinemasının sınırlarını aşarak farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluştu. 1989 yılında Tunç Başaran'ın yönettiği "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmindeki performansıyla yeniden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinin yanı sıra, Nur Sürer 40'tan fazla film ve 30'dan fazla dizi projesinde yer aldı. Tiyatro sahnesinde de etkileyici performanslar sergileyen Sürer, birçok oyunda rol aldı ve çeşitli ödüller kazandı. Hem sinema hem de tiyatro alanında uzun yıllara yayılan başarılı bir kariyere sahip olan Nur Sürer, Türk oyunculuk dünyasının önde gelen isimlerinden biridir.

Nur Sürer iki evlilik geçirmiştir. Bu evliliklerden birini 1981 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Kayabaş ile yapmış, çiftçin evliliği yürümemiştir. Ardından Sürer ikinci evliliğini Sarp Kurat ile gerçekleştirmiştir. Nur Sürer Kaç Yaşında? Nur Sürer, 2 Haziran 1954 yılında doğmuştur. Nur Sürer Nereli? Usta oyuncu Nur Sürer’in nereli olduğu da merak edilmektedir. Sürer Bursalıdır. Nur Sürer Kariyeri Nur Sürer uzun yıllar bıyunca hem tiyatro hem sinema hem de televizyonlarda yer aldı. İşte Nur Sürer’in kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar

1979 Bereketli Topraklar Üzerinde

1980 Bir Günün Hikayesi

1981 Aşka Dönüş

1983 Derman

1984 Ayna

1984 Fidan

1985 Dul Bir Kadın

1985 Yılanların Öcü

1986 Ses

1986 Son Urfalı

1987 Karınca Katarı

1987 Ateşböceği

1988 Dönüş

1988 Sadık Dost

1989 Uçurtmayı Vurmasınlar

1990 Kiraz Çiçek Açıyor

1990 Umuda Yolculuk

1991 Suyun Öte Yanı

1991 Uzlaşma

1992 Denize Hançer Düştü

1993 Korkunun Karanlık Gölgesi

1994 İz

1998 Yara

2000 Karanlığın Gölgesinde Korkular

2001 Sarı Günler

2002 Sır Çocukları

2002 Abdülhamit Düşerken

2010 Kaledeki Yalnızlık

2016 Seviyorum Ama Arkadaşça

2020 Nasipse Olur

2021 Sen Ben Lenin

1981 Bay Alkolü Takdimimdir

1990 Yalancı Şafak

1993 Son Söz Sevginin

1997 İlişkiler

2000 Köçek

2002 Havada Bulut

2003 Kurşun Yarası

2004 Bir Aşk Hikayesi

2004 Gülizar

2005 Ihlamurlar Altında

2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2007 Asi

2009 Kasaba

2011 Her Şeye Rağmen

2012 Lale Devri

2012 Sultan

2013 Tatar Ramazan

2014 Bana Artık Hicran De

2017 Kayıtdışı

2018 Bir Litre Gözyaşı

2019 Çukur

2021 Camdaki Kız

2023 Aile

2017 Masum

2020 Bir Başkadır

2022 Cici Nur Sürer kariyeri boyunca farklı ödüllere de layık görülmüştür. İşte bu ödüller: 1982: 19. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Bir Günün Hikayesi

1989: 26. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Uçurtmayı Vurmasınlar

2002: 14. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Sır Çocukları

2010: 47. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2020: 27. Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2020: 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - "SİYAD Onur Ödülü"