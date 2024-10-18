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        Haberler Magazin Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a sert cevap - Magazin haberleri

        Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a sert cevap

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Binnur Kaya ile paylaşan Nur Sürer'in ödül konuşmasındaki cümlelerine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah ile arasındaki polemik büyüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:52
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        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Binnur Kaya ve Nur Sürer, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı.

        Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ederek; "Bu ödülü, 40 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" şeklindeki ifadeleri kullanmıştı.

        Sürer'in bu açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından, "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir ifadeyi paylaşıp Sürer'i eleştirmişti.

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        Nur Sürer, Farah Zeynep Abdullah'ın bu eleştirisine kayıtsız kalmayarak cevap verdi.

        "BAZI DENSİZLER..."

        Nur Sürer; "Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır." dedi.

        Fotoğraflar: Instagram, DHA

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        #nur sürer
        #Farah Zeynep Abdullah

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