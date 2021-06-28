Fenerbahçe'de teknik direktör için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta
Habertürk TV'de katıldığı yayında, bugünü işaret ederek 'pazartesi günü teknik direktörü açıklayacağız" demişti. Fenerbahçeli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Nuno Santo merak ediliyor. İşte Nuno Espirito Santo hakkında...
NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR?
25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Herlander Simões Espírito Santo ya da tanınan adıyla Nuno, São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci antrenörü olarak başladığı antrenörlük kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'ı çalıştırdı. Oynattığı futbolla İngiltere'de büyük beğeni topladı. Everton ve Tottenham ile de adı anılıyor.
NUNO ESPİRİTO SANTO BAŞARILARI
FUBOLUCU OLARAK BAŞARILARI
Copa del Rey: 2001-02
Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
Kıtalararası Kupa: 2004
Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BAŞARILARI
Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
Taça da Liga ikinciliği: 2013-14
EFL Championship: 2017-18
BİREYSEL BAŞARILARI
La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015
EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017
Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020, Ekim 2020
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