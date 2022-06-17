Nükhet Duru'dan yeni cover

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Söz ve Müziği Can Temiz'e ait olan "Değmesin Ellerimiz" adlı şarkının düzenlemesi ise ünlü gitarist Cenk Erdoğan imzalı. Back vokalde ise solo kariyeriyle de adından söz ettiren Duygu Soylu bulunuyor.



Şarkının klibi için ise iki boyutlu (2D) animasyon yapıldı. Klibin kreatif prodüktörlüğünü Evren Ercan üstlenirken, Özge Burçin Akdeniz yönetmenliğinde hazırlandı.

Gümüşlük'te geçen klip iki sevgilinin ayrılık sürecinde anıları anımsamasını gözler önüne seriyor. Klip Nükhet Duru'nun YouTube kanalında yayınlanacak.