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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nükhet Duru, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Bodrum gülü olarak yeni geldim. Benim için çok güzel geçti; hem konser hem de tatil harikaydı her şey... Ekim ya da Kasım ayı gibi yeni şarkılarım gelecek, her birini birer buçuk ay arayla çıkaracağım. 50. yılıma giriyorum ama 'Neler sığdırdın?' derseniz onu anlatmaya burada zamanım yetmez" diye konuştu.

"HERKESİ HOŞGÖRÜYE DAVET EDİYORUM"

68 yaşındaki şarkıcı daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Tarkan konserine bayıldım, şahane bir konser verdi. Orada olmak isterdim. Gülşen ile ilgili süreçte inanılmaz şaşkınım. Vücut kendisinin vücudu, nasıl değerlendireceğine sadece kendi karar verir, müziği ile ilgileniyorum fiziği ile değil. Çok aklım ermiyor bu durumlara aklım da ersin istemiyorum. Herkesi biraz daha hoşgörüye davet ediyorum.

Son olarak muhabirlerin "Nükhet Hanım, bu güzelliğe ve tatlılığa rağmen hala yalnızsınız" şeklindeki yorumu karşısında kahkaha atan Duru, "Ne yapayım arkadaşlar benim de sorunum bu! ifadelerini kullandı.