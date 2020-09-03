Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta kapanıyor? İşte Nüfus Müdürlüğü 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.
Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri Nedir?
Nüfus müdürlükleri 08:30 ile 12:30 ve 13:30 ile 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bulunan bölge ve çalışma yoğunluğuna göre çalışma saatlerinde esneme olabilmektedir.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri Nedir?
Nüfus müdürlüklerinde Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ancak bu dönemde 65 yaş üstü vatandaşa gelen kısıtlamalardan dolayı yoğunluk azaltılmıştır ayrıca randevu sistemi olmasından dolayı pek sorun yaşanmamıştır.
Nüfus Müdürlüğü Öğle Saati Açık mı?
Kurum bünyesinde çalışan personelin yemek ihtiyacını karşılamak adına öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasında yapılıyor ve bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri kapalı olduklarından dolayı işlem kabul etmiyor.
Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu Açık mı?
Nüfus müdürlükleri, devlet kuruluşları olduklarından dolayı hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermezler, ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.
Nüfus Müdürlüğü Resmi Tatil Günleri Açık mı?
Nüfus müdürlükleri arife günüde dahil olmak üzere dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.
Nüfus Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kişi: İçişleri Bakanı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlük: ÇAMLICA MAHALLESİ 408. CADDE NO:136 PK:06200 YENİMAHALLE / ANKARA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlük Telefonu: 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 312 397 1641
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi Numarası: Alo 199
İnternet Adresi: https://www.nvi.gov.tr
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