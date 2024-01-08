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        Haberler Gündem Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri 2024: Nüfus Müdürlükleri Kaçta Açılıyor ve Cumartesi Açık Mı?

        Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri: Nüfus müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve Cumartesi açık mı?

        Nüfus Müdürlüğü, geçmişten günümüze en kalabalık kurumlardan biri olup, gün içinde vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geniş kapsamlı bir hizmet verir. Doğum işlemleri, ölüm işlemleri, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, kimlik, nakil işlemleri, boşanma işlemleri, kayıt düzenleme ve evlenme işlemleri gibi pek çok hizmeti içinde barındırmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 22:10 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:10
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        Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri
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        Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri

        İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak pek çok hizmet sürecini yürüten Nüfus Müdürlüğü, Türkiye’nin tüm şehirlerinde bulunan bir kurumdur. Ayrıca her ilçede bulunduğu için sunduğu hizmetleri kolay bir şekilde vatandaşlar ile buluşturur. Genellikle kaymakamlık hizmet binalarında bulunur. Gün içinde sayısız insanın hizmet aldığı Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri, büyük bir kitle tarafından merak edilir. Öğle arası saatlerine denk gelmek istemeyen ve işlemlerini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler ise Nüfus Müdürlüğü öğle arası saatlerini internet üzerinden araştırmaktadır.

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        Nüfus Müdürlükleri Kaçta Açılıyor?

        Nüfus müdürlükleri mesai saatleri, hafta içi her gün aynı saat aralıklarında gerçekleşir. 08.30’dan itibaren hizmet vermeye başlar. Nüfus Müdürlükleri, hafta içi yoğun bir mesai gerçekleştirse de günümüzde pek çok işlem E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Buna rağmen bazı hizmetler için hâlâ İlçe Nüfus Müdürlükleri’ne gitmek gerekmektedir. Eğer E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz bir işleme ihtiyaç duyuyorsanız PTT’den alacağınız E-Devlet şifresi ile E-Devlet’in mobil uygulamasını ya da web sitesini kullanabilirsiniz.

        Nüfus Müdürlükleri Kaçta Kapanıyor?

        Nüfus müdürlükleri kaçta kapanıyor?” sorusunun internet üzerinden araştırılmasının en önemli nedenlerinden biri, kişilerin zamanı verimli şekilde kullanmak istemesidir. Son dakika iş yerinden izin alan çalışanların kapanış saatini kaçırmadan, ihtiyaç duyduğu işlemlerde hızlı davranması gerekebilir. Nüfus Müdürlükleri 08.30’da başladığı mesaiyi 16.30 itibarıyla bitirmektedir. Nadir gerçekleşen özel durumlarda ise kapanış saati uzayabilmektedir.

        Nüfus Müdürlükleri Cumartesi Açık Mı?

        Nüfus Müdürlükleri diğer pek çok kurum gibi hafta sonu hizmete kapalıdır. Dolayısıyla cumartesi günü çalışmamaktadır.

        Nüfus Müdürlüğü Öğle Arası Saatleri

        Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri arasında öğle arası tatili bulunmaktadır. İşlemlerini hızlı bir şekilde yaptırmak isteyen vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğü öğle arası saatlerine takılmak istemediği için ya sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra Nüfus Müdürlüklerine gitmektedir. Öğle arası molasına 12.30 / 13.30 arasında çıkılır. 1 saat boyunca Nüfus Müdürlükleri hiçbir işlem yapmaz.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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