Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğü için yapılacak yeni bina, ilçede başka yer bulunamayınca okul bahçesine yapılacak.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Cevizlibağ’daki meslek lisesinin bahçesine yapılacak olan nüfus binasının inşaatı için 18 Haziran 2019 tarihinde ihale yapılacak. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda yaptırılacak nüfus müdürlüğü binası için, "Zeytinburnu Kimlik İşlem Merkezi Yapım İşi" adı altın bir ihale açtı. Yeni nüfus müdürlüğü binası ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak. İhale ilanına göre, işi üstlenecek olan ile sözleşme imzalandıktan 8 ay sonra inşaatı tamamlamış olması gerekiyor.



İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKİYOR

Nüfus müdürlüğü binasın yapılacağı arazi, Zeytinburnu Belediyesi’nin yürürlüktü bulunan imar planlarına göre, "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı"nda kalıyor. Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesi konumundaki kısım yaklaşık bin 600 metrekare. Halen lisenin otoparkı olarak kullanılan alana, çatı katı ile birlikte 4 katlı bina yapılacak. Yapılacak binanın toplam inşaat alanı 4 bin 356 metrekare olacak.

Söz konusu nüfus müdürlüğü binasını, okulun bahçesine yapabilmek için imar planlarında değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Ancak henüz imar planlarında bir değişiklik yapılmış değil. Yeni imar planı için ilk önce üst ölçekli planlarda değişiklik yapılması ve bu değişikliğin de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayında geçmesi gerekiyor. Daha sonra bu değişikliğe uygun, uygulama imar planı değişikliği yapılarak Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin onayına sunulacak.