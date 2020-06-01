Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Beşiktaşlı Caner Erkin'den sonra Trabzonsporlu Filip Novak gündemde. Sarı-lacivertli takımın sözleşmesi sona erecek olan Çek futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Ocak 2018'de Trabzonspor'a katılan oyuncu, Süper Lig'de 66 kez forma giyerken 11 gol ve 2 asistle dikkat çekti. 29 yaşındaki oyuncu 23 kez milli takım forması giydi.

Novak, bu sezon Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ligde ve kupada 2-1'lik skorlarla yendiği maçlarda birer gol kaydetti.