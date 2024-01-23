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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde

        Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ABD'li Taylor Fritz'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:14
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        Djokovic Avustralya'da yarı finalde
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

        Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

        36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.

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