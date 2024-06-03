Novak Djokovic: 3 - Francisco Cerundolo: 2 | MAÇ SONUCU

Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Francisco Cerundolo'yu 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı.

Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti.

Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

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Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex De Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.