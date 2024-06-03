Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic: 3 - Francisco Cerundolo: 2 | MAÇ SONUCU - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic: 3 - Francisco Cerundolo: 2 | MAÇ SONUCU

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 23:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djokovic, zorlansa da kazanmayı bildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Francisco Cerundolo'yu 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı.

        Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti.

        Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

        REKLAM

        Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex De Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

        SABALENKA VE RYBAKİNA ÇEYREK FİNALDE

        Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi.

        Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa