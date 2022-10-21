Nova Norda'dan 'Akustik Evrende Dünya Tarihi'

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Söz ve bestelerin tamamı Nova Norda'ya ait olan 6 şarkılık projenin prodüktörlüğünü Efe Demiral yapıyor. Demiral, şarkıların kaydına 12 farklı gitar ile eşlik ediyor. Albümde yer alan şarkıların hikayelerine odaklanan versiyonlarından oluşan bir EP olduğunu dile getiren Nova Norda, 'Akustik Evrende Dünya Tarihi' ile ilgili duygularını anlattı.

"UMARIM SİZİN DE YÜREĞİNİZE DOKUNUR" Nova Norda, "Yer yer keyiflendiren, yer yer kederlendiren bu versiyonlarda Efe ile odağımız, aşka, kalp kırıklığına, yaşama sevincine, ölüme, haksızlığa ve adalete dair, çok yürekten hissettiğim dürüst duygulardan oluşan şarkı sözlerini teker teker ön plana koymaya çalışmak oldu. Umarım bizim kadar sizin de yüreğinize dokunur. Başından beri bağımsız ilerlediğim müzik yolculuğunda her daim yol arkadaşım olduğunuz için size kalpten teşekkür ederim" dedi. Nova Norda'nın 'Akustik Evrende Dünya Tarihi' isimli yeni EP'si tüm dijital platformlarda yerini aldı. ‘BABAANNEMİN VASİYETİYLE HAYATIM DEĞİŞTİ’