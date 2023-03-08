Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam geldi

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Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre noterlik ücretlerine 2022 yılına göre yüzde 100 zam geldi.

Bir noterlik işleminden alınan en düşük ücret 8.66 liradan 17.32 liraya çıktı. Noterlerin yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden aldığı ücret 391.91 liradan 783.82 liraya yükseldi.

Noterlerin her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından aldıkları yazı ücreti 11.88 liradan 23.76 liraya çekildi.

ÇEVİRME BEDELİ SAYFA BAŞINA 196.6 TL

Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından alınan çevirme ücreti 98.31 liradan 196.62 liraya yükseltildi.

Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına alınan bedel 11.88 liradan 23.76 liraya, kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan tescil ücreti 3.71 liradan 7.42 liraya çıktı.

Noterlerin, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak aldıkları yıllık ücret 27.44 liradan 54.88 liraya yükseltildi.

Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 3.71 TL yerine 7.42 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1.39 TL yerine 2.78 TL onaylama ücreti alınacak.

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