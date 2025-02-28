Norwich City, Vatan Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Norwich City Akademisi'nde forma giyen 17 yaşındaki savunma oyuncusu Vatan Özcan, kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu sezon Norwich City'nin U18 takımında düzenli olarak görev alan ve U21 ekibinde de forma şansı bulan genç oyuncu, 2027 yılına kadar geçerli olan sözleşmeye imza attı.

Türkiye genç milli takımlarında da forma giyen Özcan, imza töreninin ardından duygularını paylaştı. Genç futbolcu, "Benim ve ailem için gurur verici bir an. 10 yaşımdan beri bu kulüpteyim, bu yüzden bu imza benim için çok anlamlı. Norwich City büyük bir kulüp ve burada uzun yıllardır bulunmam, kulübü en iyi şekilde temsil etme isteğimi daha da artırıyor" dedi.

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