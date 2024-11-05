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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Norwich City'nin gündeminde Jelert yok! - Galatasaray Haberleri

        Norwich City'nin gündeminde Jelert yok!

        Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert için Norwich City iddiaları gündeme gelse de, İngiliz kulübünün genç sağ bekle ilgilenmediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:32
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        Norwich City'den Jelert kararı!
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        Galatasaray'ın 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, ilk 11'de kendine yer bulamadı.

        Genç oyuncunun başka bir takıma kiralık olarak gideceği gündeme gelse de, son olarak Championship temsilcisi Norwich City'nin devreye girdiği iddia edilmişti.

        NORWICH CITY'NİN GÜNDEMİNDE YOK!

        İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Norwich City'nin transfer listesinde Danimarkalı sağ bek bulunmuyor.

        Norwcih'in bu bölgede Jack Stacey ve Kellen Fisher'a sahip olduğu; Stacey'in tecrübesinden faydalanıldığı ve Fisher'ın da parlayan bir genç olduğu kaydedildi.

        Elias Jelert bu sezon sarı-kırmızılılarda 12 maçta 384 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı yapamadı.

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