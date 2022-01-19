Norveçli Breivik: "Toplum için hala tehlikeli"

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Norveç basınındaki haberlere göre, Rosenqvist, mahkemenin ilk günü olan dün salona Nazi selamı vererek giren Breivik’in, toplum için halen 10 yıl önceki kadar tehlikeli olduğunu belirtti.

“İlk değerlendirmelerimi yaptığım 2012 ve 2013’ten bu yana gelecek şiddet eylemleri riski değişmedi.” ifadelerini kullanan Rosenqvist, Breivik’in halen “asosyal, narsist ve histriyonik kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu" aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle Skien hapishanesinin spor salonunda yapılan mahkemede yargıçların şiddete meyilli bir militan olmadığını kanıtlamasını istediği Breivik, suç eyleminden hüküm giyen bir kişinin bunu tekrar yapmayacağına dair garanti veremeyeceğini, bunun toplumun kendisine ikinci bir şans tanıyıp tanımamasına bağlı olduğunu söyledi.

HAPİSHANE KOŞULLARINDAN ŞİKAYET ETTİ

Breivik, ayrıca dış dünyayla yeterli bağlantısı olmadığından ve hapishane koşullarından şikayet etti.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili, Nazi selamı vererek ve ulusal sosyalizm üzerine nutuk çektiği dünkü mahkemede verdiği ifadede kendini şiddetten uzaklaştırdığını ve 10 yıl asgari cezasını çektikten sonra serbest kalmak istediğini söylemişti.

Duruşmanın 3 gün sürmesi beklenirken, kararın açıklanmasını birkaç hafta alacağı belirtiliyor.

Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.