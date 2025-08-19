Norveç veliaht prensesinin oğlu dört tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu ve Norveç kraliyet ailesinin varisi Veliaht Prens Haakon'un üvey oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. 28 yaşındaki Hoiby, eski sevgilisine tecavüz ve istismar da dahil olmak üzere birden fazla suçla itham edildi.

Hakkındaki 32 ayrı suçlama arasında dört tecavüz, eski partnerine yakın ilişkide istismar, bir başka partnerine şiddet eylemleri, ölüm tehditleri, polise taciz ve trafik ihlalleri yer alıyor. Hoiby, ayrıca bilgileri veya rızaları olmadan bir dizi kadını yasa dışı olarak filme almakla da suçlanıyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Norveç kraliyetinin oğluna yöneltilen suçlamalar arasındaki dört tecavüz olayının 2018 ila 2024 arasında gerçekleştiği ve hepsinin kadınlar uyurken, rızaya dayalı cinsel ilişki sonrasında gerçekleştiği iddia edildi. Marius Borg Hoiby, iddia edilen tecavüz olayları sırasında tüm kadınları filme almakla da suçlanıyor.

10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Norveçli savcılar, suçlamaların uzun bir soruşturmanın ardından geldiğini ve Marius Borg Hoiby'nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Hoiby, soruşturma kapsamında geçen yılın kasım ayında bir hafta gözaltında tutulmuştu.

Marius Borg Hoiby'nin kraliyet ünvanı veya resmi bir görevi bulunmuyor ve kraliyet verasetinin dışında yer alıyor. Hoiby, ocak ayında başlaması planlanan ve altı hafta sürmesi beklenen davada tutuksuz yargılanacak. Savunma ekibi, Marius Borg Hoiby'nin suçlamaları ciddiye aldığını söylerken, avukatı Petar Sekulic, dava başladıktan sonra mahkemede daha hafif suçlamalardan bazılarını kabul etmeyi planladığını, ancak Hoiby'nin tecavüz ve şiddet iddialarını reddettiğini söyledi. REKLAM Marius Borg Hoiby, geçen yıl ilişki yaşadığı bir kadına bedensel zarar verdiğini itiraf etmiş ve o sırada uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olduğunu söylemişti. Geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada, eylemlerinden pişman olduğunu belirtmişti. O dönemde Prenses Mette-Marit, oğlunu yaklaşan gözaltı konusunda uyarmakla, delil ve tanık karartma ile suçlanmıştı. Bir işçi sınıfı ailesinde doğan, Norveçli sıradan bir vatandaş ve bekâr bir anne olan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 2000'de Haakon ile nişanlandığında Norveç'te tartışılan bir isim haline gelmişti. Çift, 2001'de evlendi