Norveç'te bulundu! 46 hayvan türüne ait, 75 bin yıllık

Oslo Üniversitesi, Bournemouth Üniversitesi, Bergen Üniversitesi Müzesi ve Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi ortaklığında ülkenin kuzeyindeki Narvik kenti yakınlarında yer alan Arne Qvamgrotta Mağarası'nda araştırma yapıldı.

Araştırma kapsamında, 46 hayvan türüne ait kemikler bulundu.

Bilim insanları, kalıntılar arasında kutup ayısı, mors, Grönland balinası, Atlantik kutup martısı, pufla kazı, dağ kar tavuğu ve Atlantik morinası balığının yanı sıra Avrupa'da nesli tükenmiş ve bugüne kadar İskandinavya'da hiç rastlanmamış yakalı yaban sıçanı türünün de yer aldığını belirtti.

Kemiklerin yaklaşık 75 bin yıl öncesine uzandığını tespit eden araştırmacılar, bu kalıntıların Norveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzey topraklarını kapsayan Avrupa Arktik bölgesinde bilinen en eski hayvan topluluğuna ait olduğunu kaydetti.

Araştırma ekibi, bulunan kemiklerin yaban hayatının geçmişte ani iklim değişimlerine nasıl tepki verdiğini anlamaya yardımcı olacağını, bu bilgilerin bugünkü koruma çalışmaları için de önemli referans sağlayacağını vurguladı.

Çalışmanın başyazarı Bournemouth Üniversitesi Dr. Sam Walker, keşfin, buzul çağındaki ani sıcaklık değişimleri sonucu yok olan Arktik yaban hayatına dair nadir bir kesit sunduğunu belirtti.

Walker, keşfin, soğuk bölgelere uyum sağlamış türlerin değişen iklim koşulları karşısında ne kadar hassas olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Çalışmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

