Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısından kraliyeti kızdıran hamle
Bu ay sonunda üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek olan Norveç Prensesi Martha Louise ve Durek Verrett, Norveç kraliyet ailesini rahatsız edecek bir adım attı
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İngiliz kraliyet ailesinden Peter Phillips, düğününün fotoğraf haklarını Hello dergisine 500 bin sterlin karşılığında sattığında sarayda büyük bir huzursuzluk yaratmıştı. Sonuç olarak büyükannesi Kraliçe Elizabeth, bu tür anlaşmaları yasaklamıştı.
Şimdi aynı rahatsızlık, Norveç kraliyetinde de yaşanıyor. İki yıl önce kraliyetteki görevlerini bırakan Norveç Prensesi Martha Louise ve şaman iş insanı olarak tanınan nişanlısı Durek Verrett, düğün öncesi benzer bir tartışmayı ateşledi.
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Çift, Hello dergisine düğün fotoğraflarına özel erişim hakkı verdi. Bu durum, Norveç kraliyet ailesini rahatsız etti.
Kraliyet ailesinin bir sözcüsü, diğer satış noktalarının adil erişimini reddettikleri için kraliyetin yeni evlenecek çifte tepkili olduğunu dile getirdi.
Çiftin, fotoğraflara erişim hakkını kaç para karşılığında dergiye verdiği bilinmiyor.
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DÜĞÜN ÜÇ GÜN SÜRECEK
Norveç Veliaht Prensi Haakon'un 52 yaşındaki ablası Martha Louise ve 49 yaşındaki Verrett, Norveç'te üç gün sürecek kutlamalarla evlenecek. Çiftin üç günlük eğlencesi 31 Ağustos'taki düğün töreniyle sona erecek.
Çift, geçtiğimiz günlerde düğün için verdikleri, kraliyet geleneklerini aşan kıyafet koduyla gündeme geldi. Kraliyet geleneğinden uzaklaşan çift, konuklardan "seksi ve havalı" bir temayı takip etmelerini istedi.
Bu tercih, Prenses Martha'nın Kasım 2022'de kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından yeni keşfettiği özgürlük duygusunun bir yansıması olarak yorumlandı.
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Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja'nın kızı olan Prense Martha ile nişanlısının kutlamaları 29 Ağustos'ta başlayacak.
İlk gün konuKlar, Ålesund şehrinin merkezindeki bir otelin bahçesinde toplanacak. Martha'nın ölen eski eşi Ari Behn'den olan üç çocuğu 20 yaşındaki Maud Angelica, 18 yaşındaki Leah Isadora ve 15 yaşındaki Emma Tallulah ile çiftin arkadaşları ve ailesi birlikte bir tekne gezisinin keyfini çıkaracak.
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İkinci gün, Geiranger Fiyordu'ndan Geiranger Köyü'ne geçilecek. Gün, Latin Amerika temalı bir düğün öncesi partisiyle sona erecek.
Martha ve Durek çifti, 31 Ağustos Cumartesi günü dört yıldızlı bir tarihi otelde düzenlenecek törenle evlenecek.