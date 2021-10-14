Norveç polisinden saldırgana ilişkin açıklama!

Norveç polisi Norveç'in Kongsberg kasabasında dün akşam 5 kişinin hayatını kaybettiği oklu saldırının zanlısına ilişkin açıklamada bulundu.

Norveç polisi, Norveç'te yaşayan 37 yaşındaki Danimarkalı zanlıya ilişkin "Oklu saldırının zanlısı Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi" ifadelerini kullandı.

Polis şefi Ole Bredrup Saeverud düzenlediği basın toplantısında, saldırganın radikalleştiğine yönelik mesajlar aldıklarını ve şüpheli listesinde olduğunu söyledi.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında çevredekilere oklu saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Olayla ilgili terör şüphesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulunan saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkiliyle sabaha karşı 05.00'te görüştüğünü ve saldırının detaylarını anlatarak polise yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.