Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

Polisten gelen bilgiye göre, Norveç'in Kogsberg kasabasında oklu saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybetti.
Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
Polis şefi Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi bu eylemleri tek başına gerçekleştirdi." dedi. Polis şefi birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç sayıda da yaralı olduğunu belirterek, tam yorum yapmaktan kaçındı.
Polis, saldırının 28 bin kişilik bir belediye olan Kongsberg'in "geniş bir alanı" üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.
Norveç Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Monica Maeland durumu yakından takip ettiğini duyurdu.
NORVEÇ'İN TRAVMASI
Bugün yaşanan 'oklu katliam' Norveç'in yaşadığı ilk vaka değil.
Anders Behring Breivik adlı bir Norveç vatandaşı, 10 yıl önce Oslo'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ve Utoya adasındaki gençlik kampına düzenlediği silahlı saldırıda toplamda 77 kişiyi katletmişti.
Breivik, 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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