UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'yla karşılaşacak olan Norveç, grubun liderini belirleyecek çok kritik bir maça çıkacak. Norveç Futbol Federasyonu boşluğu doldurmak için 18 oyuncuyu son maç için kadroya dahil edecek. Bu isimlerden 13'ü daha önce hiç milli takım forması giymedi.

Norveç'in kadroya ekleyeceği isimler:

"Per Kristian Bratveit, Anders Kristiansen, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Julian Ryerson, Jorgen Skjelvik, Tobias Borkeeiet, Kristoffer Askildsen, Fredrik Ulvestad, Kristian Thorstvedt, Sondre Tronstad, Mats Moller Dehli, Hakon Evjen, Jørgen Strand Larsen ve Veton Berisha.