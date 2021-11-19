Norm Ender'den yeni şarkı: Kediler Aslan Olmaz!

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Sözü ve müziği Norm Ender'e ait olan "Kediler Aslan Olmaz" adlı şarkının iddialı ve yenilikçi düzenlemesinde ise başarılı sanatçıya, müzik adamı Nurettin Çolak eşlik etti.

Azınlığın sesini dünyaya duyurmayı hedefleyen rap müziğin öncüsü Norm Ender'in yeni şarkısının mix çalışmalarını Utku Ünsal üstlenirken masteringi ise Emre Kıral imzası taşıyor.

Norm Ender'in izleyicisini ekranlara kilitleyecek film tadındaki yeni klibini ise son dönemlerdeki güçlü işleriyle dikkat çeken genç yönetmen Elif Demiralp çekti.

Norm Ender'in yeni projesi "Kediler Aslan Olmaz", tüm müzik platformlarında yerini aldı.