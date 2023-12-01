Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek hem büyük bir hayal kırıklığı yarattı hem de liderliği kaptırdı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısındaki performansını değerlendirdi.
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Gürcan Bilgiç (Sabah): Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak ? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi. Hem defansı kaybettin, hem merkezi… Tadic forvet arkasına geldi, Szymanski sekiz numaraya. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye uğradı, ön taraf kararsız kaldı.
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Batshuayi, Kent ve Cengiz Ünder'e "Alın formalarınızı" dedi. Giydiler ama kulübede devam ettiler aslında. Hiçbir yerinden tutulamayacak "rezil" bir sonuçla dönüyorlar İstanbul'a. Teknik heyetinden, sahadaki oyuncusuna kadar klasik tabirle "boy ölçüsü" verdiler. Gencecik bir takım hepsini sahadan sildi, attı. Son yılların en umut veren kadrosu, kulüp tarihinin "kara sayfasına" nasıl geçiyor. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı, ya çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak, beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz.
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Faik Çetiner (Fanatik): İlk 45 dakika sahadaki Fenerbahçe’nin ne yaptığını biz anlayamadık. Hücumda çoğalamıyor, pozisyon bulamıyor, rakibin her atağı kalesinde tehlike yaratıyordu. Uzun süre sonra formayı kapan Cengiz Ünder’in etkisiz oyunu düşündürücü idi. Kent ve gol atmasına rağmen Batshuayi ,görüntüleriyle daha çok kulübede kalışlarına şaşırmasınlar.
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İkinci yarının başında ev sahibi 3 golü bulunca İsmail Kartal’ın hamle yapma aklına geldi. Cengiz Ünder’in yerine İrfan Can’ı, Batshuayi’nin yerine de Dzeko’yu sahaya sürdü. Sürdü ama, golü yine ev sahibi buldu. Kısacası Danimarka ekibi Fenerbahçe’ye 90 dakikalık futbol dersi verdi. İsmail Kartal, yatsın kalksın, as oyuncularının bir an önce takıma dönmelerine dua etsin. Yoksa dün ilk 11’de şans verdikleri ile büyük hedefler kovalanmaz. Unutmadan, lider oyuncu denilen Tadic’i biz oyunda göremedik. Defansın olmayınca da seni Livakoviç’de (hatalı goller yedi) kurtaramıyor. Skor Fenerbahçe adına utanç verici oldu. Bu yara çabuk kapanmaz...
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Engin Verel (Akşam): Ne oynadığını ve ne yapmak istediğini bilmeyen takım, ilk yarım saatte tel tel döküldü. Bu kadar rahat geçilebilen merkez orta saha, stoper hattı ve birbirinden kopuk Fenerbahçe gerçekten iç burkuyordu. TL'ye çevirdiğinde hayal bile kuramayacağın bedel ve maaşla alınan Cengiz, havalimanındaki takım elbiseli ve iddialı açıklamalarının çok uzağındaydı. İkinci yarıya çıkmaması gereken bir arkadaşımızken sahanın en çok zorlayan ismi Batshuayi'nin de kenara gelmesi hayal aleminin başka bir ürünüydü. Söylenecek söz, yazılacak bir kalem kalmadı geriye.
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37 milyon euro değeri olan Danimarka ekibinden 6 yiyen 250 milyon euroluk 'tarihin en iyi Fenerbahçesi'ni izledik dün gece. Saha dışına değil saha içine odaklanma vakti gelmiştir umarım. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli olmamalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu maçlarına şahit olmak her vatandaşın yüreğini acıtmıştır. Gerçeklere dönme zamanı...
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Ercan Güven (Milliyet): Fenerbahçe takımı bir aydır “eksik” değil; “yarım”… Lakin bu kadar farkın ve rezaletin sebebi, Fenerbahçe’nin eksiklerini bilip ona göre oynamak yerine “sahaya 11 kişi çıkıyoruz ya” demesi. Birkaç tanesi kopya gibi gollerle 6-1 yenilen Fenerbahçe şimdilik sadece Avrupa’dan “malulen emekli”. Sakatlar yetişmezse benzeri Süper Lig’de yaşanacaktır kimse şaşırmasın. Çünkü orta sahasız ve savunmasız takımda hoca da donup kalırsa bu kaçınılmazdır.
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Ferdi’siz Tadic bisiklete binmiş Formula 1 pilotu gibiydi. Orta sahanın sağına itilen Szymanski tahtını kaybetmiş krala benziyordu. En hızlı Fenerbahçeli Osayi ise takım hücum ederken hızlı rakip hücumlarını kesmek için iki kat çalışmak zorundaydı. Livakoviç sinirlendi, Tadic bağırıp çağırdı. Ve bence İsmail Kartal gerçekten utandı. Haklı… Utanılacak bir maçtı.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz.
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Dün gece seansında Fenerbahçe’de İsmail defansta oynayınca, hem ideal stoper ikilisi (Becao-Djiku), hem de ideal merkez ikilisi (İsmail-Fred) değişmiş oldu. Son 5 resmi müsabakada gördük ki, bu isimler eksik olduğu sürece Fenerbahçe savunmayı önde kuramıyor, takım boyunu kısaltamıyor, atak sürekliliği sağlayamıyor. Maç kazanması oyun üstünlüğüne değil, bireysel performanslara bağımlı hale geliyor. Dün her hattıyla tel tel döküldü Fenerbahçe.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim): Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında skor olarak da oyun olarak da hayal kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik. Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedeli ödeyerek aldığı Cengiz futbolu unutmuş gibi oynuyor. Oysa bu tip maçlarda maç eksiğini kapatıp takıma katkı sağlayıp "Ben buradayım" demesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi bırakın futbolu, koşmayı unutmuş gibiydi.
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Crespo, sahada konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayan Tadic, Oosterwolde hepsi tel tel döküldü. Adamlar tek pasla orta sahayı geçip goller buldular. Trabzon maçıyla başlayan kötü gidişat dün gece tavan yaptı. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsınız. İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun. "Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsın. Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun.
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Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe dün gece Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbolla tarihi bir yenilgi yaşadı. Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda. Nordsjaelland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim. Onun dışında ise tam bir felaket senaryosu.
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Düşünebiliyor musunuz genç deneyimsiz bir takımdan 6 gol yiyorsun 4 tane de Livakovic kurtarıyor. Her şeyi anlatmak için çok önemli bir gösterge. Süper Lig'de yedek oturan Batshuayi ve Kent kafada bu işi bitirmişler. Feyenoord'daki gücünde olmasa da Szymanski işi idare etmeye çalışıyor. Tadic gene yürüyerek oynadı. Gelelim Dzeko'ya. İsmail Kartal eğer Dzeko'yu dinlendirmeye devam ederse Dzeko kısa sürede kontağı kapatır. Fenerbahçe üçü lig ikisi Avrupa son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Attığı gol ise 5, üçü penaltıdan!
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Serkan Akcan (Fanatik): Normal şartlarda blok kayıplar yaşayan her takımın başına gelecek bir duraklama dönemine giren Fenerbahçe’nin Nordsjaelland deplasmanında savunma kurgusu sezon başından bu yana en kötü kurguydu. Oosterwolde’yi sol beke sürüp genç Yusuf’u sol stoperde kullanan Kartal en büyük sürprizi İsmail Yüksek’i stopere çekerek yaptı. Bu gerçekten beklenenden daha kötü bir etki yarattı. Ama Fenerbahçe’yi Danimarka’da asıl dağıtan rakibin topu Fenerbahçe’ye bırakmasına rağmen ısrarla ve büyük bir cesaretle kalesinden pasla çıkması buna mukabil Fenerbahçe’nin ön alan baskısını yapmaya çalışıp hiç yapamamasıydı.
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Nordsjaelland, Kadıköy’de topa sahip olmuş ve bunun bedelini şiddetli bire bir baskılarda dağıldığı için 3 gol yiyerek ödemişti. Fenerbahçe dün gece topa sahip olarak adeta zehirlendi. Bu topa sahiplik yalancı bahar gibiydi. Normal şartlarda rakibin ensesinde şiddetli baskı yapma üzerine bir oyun ezberi bulunan Fenerbahçeli futbolcuların rakibe temastan kaçınmaları Danimarka temsilcisinin yürüyerek 80-90 metre boyunca topu taşımasına yardımcı oldu. Kötü oynarsın, yenilirsin ama Fenerbahçeli futbolcular dün oyun kimliklerinin çok dışında oynayıp hayal kırıklığı yarattılar.