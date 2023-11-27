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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Bu yıl Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi gruplarında ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. hafta karşılaşmasında güçlü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna zirvede devam eden sarı lacivertliler, Nordsjaelland karşısında da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Nordsjaelland Fenerbahçe mücadelesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:58
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        • 1

          Nordsjaelland Fenerbahçe maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak mücadelede sarı lacivertli ekibimiz, deplasmanda Nordsjaelland karşısında 3 puan arayacak. İşte, zorlu Nordsjaelland Fenerbahçe karşılaşması hakkında detaylar...

        • 2

          NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Nordsjaelland Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 19:45 olarak açıklandı.

        • 3

          NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Nordsjaelland Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Osayi, Samet, Ooesterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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