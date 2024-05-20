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        Haberler Bilgi Magazin Non Stop filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Non Stop filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Non Stop filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Non Stop filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Non Stop filmi 20 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, John W. Richardson, Chris Roach, Ryan Engle'in kaleme aldığı film Jaume Collet-Serra tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Non Stop filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Non Stop filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:45
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        • 1

          Non Stop filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2014 yılında vizyona giren Non Stop filmi gizem, aksiyon, gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Non Stop filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? " İşte Non Stop filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          NON STOP FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

          Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendisine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

          NON STOP OYUNCULARI KİMLER?

          Liam Neeson - William "Bill" Marks

          Julianne Moore - Jen Summers

          Michelle Dockery - Nancy Hoffman

          Nate Parker - Zack White

          Linus Roache - David McMillan

          Scoot McNairy - Tom Bowen

          Corey Stoll - Austin Reilly

          Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd

          Anson Mount - Jack Hammond

          Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir

          Jason Butler Harner - Kyle Rice

          Corey Hawkins - Travis Mitchell

          Frank Deal - Charles Wheeler

          Shea Whigham - Marenick

          Bar Paly - Iris Marianne

          Jon Abrahams - David Norton

          Quinn McColgan - Becca

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