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Batman'da 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Ö.Ç. ile Suriye uyruklu F.M. adlı bir kadın, kentte polise teslim oldu.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmalarında PKK'nın Suriye'deki kamplarından F.M. ile birlikte kaçan Ö.Ç.'nin ailesine haber verildi.

Anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde Ö.Ç. ile buluştu. Oğullarına sarılan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.

PKK'lı Ö.Ç. ve F.M., etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.