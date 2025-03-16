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        Nobelli psikolog Daniel Kahneman'ın hayatına son verdiği ortaya çıktı

        Nobel Ekonomi Ödülü sahibi İsrail asıllı Amerikalı psikolog Daniel Kahneman'ın, 27 Mart 2024'te İsviçre'deki bir klinikte "yardımlı intihar (assisted suicide)" yöntemiyle yaşamına son verdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:59
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        Nobelli psikolog hayatına son vermiş
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde köşe yazarı Jason Zweig'in kaleme aldığı makalede, Kahneman'ın bu kararını yalnızca ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştığı aktarıldı.

        Kahneman'ın, yakınlarına, 26 Mart 2024 günü kararının detaylarını açıkladığı bir e-posta gönderdiği ifade edilen makalede, "yardımlı intihar" yönteminin kullanıldığı bir klinikte yaşamına son vermek üzere İsviçre'ye doğru yola çıktığını da haber verdiği kaydedildi.

        Makaleye göre, Kahneman, gönderdiği e-postanın bir kısmında şu sözlere yer verdi:

        "Bu, yakınlarıma gönderdiğim bir veda mektubu. İsviçre'ye gidiyorum ve 27 Mart'ta hayatım sona erecek. Gençliğimden beri hayatın son yıllarındaki sıkıntılar ve zorlukların gereksiz olduğuna inandım ve şimdi bu inancımı hayata geçiriyorum."

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        Makalede, Kahneman'ın "durumu daha da kötüleşmeden, sağlığı nispeten iyiyken hayatını kendi talebiyle sonlandırmaya karar verdiği" ve bu kararının kamuya açık bir mesele haline getirilmesini istemediği belirtildi.

        Arkadaşları, bu kararın Kahneman'ın araştırmalarıyla tutarlı olduğunu belirtti.

        "Hızlı ve Yavaş Düşünme" kitabının yazarı İsrail asıllı Amerikalı psikolog Kahneman, 27 Mart 2024'te 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kahneman'ın zihinsel ve fiziksel sağlığı yaşıtlarına kıyasla iyi durumdaydı.

        Kahneman, "bilişsel psikoloji ve davranışsal ekonomi alanındaki öncü çalışmaları" sayesinde 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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