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Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verildi. Program sözcüsü ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir gurur anı" ifadelerini kullandı.

Ödül kapsamında Dünya Gıda Programı'na 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) ödül verilecek.

Dünya Gıda Programı'nın, açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğini teşvik eden dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna işaret edilen açıklamada WFP'nin, 2019'da 88 ülkede gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan 100 milyona yakın insana yardım sağladığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada açlıkla mücadele edenlerin sayısında artışa neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın, pandemi karşısında, çabalarını yoğunlaştırma konusunda etkileyici bir çaba ve güç gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada Dünya Gıda Programı ve diğer gıda yardım kuruluşları talep ettikleri mali desteği almazlarsa dünyanın, akıl almaz boyutlarda bir açlık krizi yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP),yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütüyor.

Nobel Barış Ödülü'nü geçtiğimiz yıl, ülkesinin Eritre ile olan 20 yıllık savaşını bitirme yönünde gösterdiği çabalar nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’e verilmişti.

DAHA ÖNCE KAZANAN İSİMLER

Ödül, 2018 yılında cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını engellemek için yürüttükleri çalışmalar nedeniyle Denis Mukwege ve Ezidi Nadia Murad'a verilmişti.

2017 yılında nükleer silahların kullanımının yaratacağı tehlikeli sonuçlara dikkat çeken ve bu silahların uluslararası anlaşmalar yoluyla yasaklanması yönünde çalışmalar yürüten Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) isimli kurum kazanmıştı.

2016 yılındaki sahibi ise ülkesinde 50 yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşı bitirme yönünde gösterdiği çabalar nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos olmuştu. Sontos, FARC örgütü ile yürütülen barış müzakerelerine öncülük etmişti.

2015'te Nobel Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verilmiş, akademi açıklamasında, Diyalog Dörtlüsü'nün 'Arap Baharı'nın ardından Tunus'ta çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği çabalardan ötürü' bu ödüle layık görüldüğünü belirtmişti.

2014'te ödül çocuk hakları aktivistleri Pakistanlı Malala Yusufzay ve Hintli Kailash Satyarthi layık görülürken, 2013'te başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmişti.

2012 yılında iki dünya savaşının ardından kıtada barışın sağlanmasına öncülük etmesi nedeniyle ödül Avrupa Birliği'ne verilirken, kadın hakları ve barış için gösterdikleri çabalar nedeniyle Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tevekkül Karman 2011 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

2010'da Nobel Barış Ödülü siyasi tartışmaların odağında Çinli muhalif Liu Şiaobo'nun olmuştu. Cezaevinde bulunan Liu'nun ödülü almak için törene katılması yönünde kampanya yürütülse de Pekin yönetimi buna izin vermemişti. Ödül törenini aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da olduğu 19 ülke boykot etmişti.