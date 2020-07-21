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Niyazi Gül Dörtnala nerde çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları

Niyazi Gül Dörtnala, ünlü komedyen Ata Demirer'in 15 yıl önce Korsan TV'de skeçler halinde televizyon ekranlarında sergilediği ilk yerleşik tiplemelerinden biri olan Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyaz perdedeki maceralarını konu alıyor. Niyazi Gül Dörtnala filmi ilk olarak 2015 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili detaylar

21.07.2020 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Niyazi Gül Dörtnala

Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Niyazi Gül Dörtnala'nın yönetmenlik koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer almaktadır. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili detaylar...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Şebnem Bozoklu - Hediye
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
Kevork Malikyan - Süleyman

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