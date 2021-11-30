Japon otomotiv üreticisi Nissan, elektrikli otomobiller için kesenin ağzını açtı. Yapılan açıklamaya göre, şirket elektrikli otomobil rekabetinde öne geçme hedefi doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde 17.6 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv grubu olan Nissan, böylece tarihindeki en büyük harcamalardan birini elektrikli otomobiller üzerine yapmış olacak.
Nissan'ın 2030 yılına kadar 23 yeni elektrikli otomobil tanıtması bekleniyor. Şirket, önümüzdeki 8 yıl içinde de günümüz elektrikli otomobillerinin kalbi olan lityum-ion batarya maliyetlerini yüzde 65 düşürmeyi, 2029'da ise katı hal (solid-state) bataryalara geçmeyi hedefleniyor.
Yatırım planı hakkında konuşan Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Bu taahhütler elektrikli otomobilleri daha fazla sürücü için uygun maliyetli hale getirecek. Elektrifikasyonu demokratikleştirme çabalarımızı ilerleteceğiz" dedi.
Açıklanan plana rağmen henüz içten yanmalı motorları terk etmeyen Nissan, 2030 yılında elektrikli araçların toplam satışlarının yarısını oluşturmasını hedefliyor.
Öte yandan, açıklanan rakam Nissan'ın elektrikli otomobillere agresif bir biçimde yöneldiğini de gösteriyor. Öyle ki, Nissan'ın Toyota ve Tesla gibi rakiplerine karşı elini güçlendirmek için açıkladığı yaklaşık 18 milyar dolarlık plan, şirketin önceki on yılda yaptığının iki katı olması ile de dikkat çekiyor.
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