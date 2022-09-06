Nişanlısını öldürmüştü! Gizem'in cezası belli oldu!

İstanbul Kağıthane'de geçen yıl 5 Temmuz'da, birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı (26) beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın (30) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İHA'da yer alan habere göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve avukatları hazır bulundu. Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ile avukatları ise mahkemeye bulundukları şehirden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
"GÖZYAŞLARINA ASLA İNANMAYIN"
Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Asiye Yıldırım, "Benim oğlum asla nişanlı falan değildi, bu kız yalan söylüyor. Ben oğlumla ölümünden 1 saat önce konuştum, bu kız için bana 'o evlenilecek bir kadın değil' dedi. Orada oturan o sanığın göz yaşlarına asla inanmayın hakim bey.
"ANNE OLARAK ADALET BEKLİYORUM"
O sanık benim oğlumu suçsuz yere öldürdü. Benim 1 sene 3 aydır gözümün yaşı dinmiyor. Oğlumun kanı nasıl yere aktıysa, benim de burnum öyle kanıyor. Oğlumun intikamının alınmasını istiyorum. Bir anne olarak sizden adalet bekliyorum" şeklinde konuştu.
"AİLENİN ACISINI ANLIYORUM"
Duruşmada savunma yapan sanık Gizem Erdoğan ise "Ben sürekli oradan gitmeye çalışıyordum, buna arkadaşlarım da şahittir. Sürekli Samsun'a gitme çabası içindeydim. Ailenin acısını anlıyorum, ben de o kadar üzgünüm ama benim bu zamana kadar herhangi bir insana zarar verme niyetim olmadı. Ben zaten ilk öncelikle kendime zarar vermeyi düşünüyordum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
AVUKATLAR SAVUNMALARINI YAPTI
Duruşmada müşteki avukatları mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın bu cinayeti soğukkanlılıkla işlediğini söyleyerek cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin hiçbir şekilde öldürme amacının olmadığını söyleyerek beraatını istediler.
"BURADA OLMAYI HAK ETMEDİM"
Son sözü sorulan sanık Erdoğan, "İtham ettikleri şeyleri asla kabul etmiyorum, ben gurursuz bir insan değilim. Maktul beni öylece ortada bırakınca, öncesinde de bana yaşattıklarının etkisiyle bu olay meydana geldi. Her defasında ayrılmaya çalıştım, gitmek istedim ama beni maddi ve manevi çöküntüye uğrattığı için gidemedim. Ben üzgünüm. Burada olmayı da hak etmiyorum. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
TAHRİK İNDİRİMİYLE 13 YIL 4 AY HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gizem Erdoğan’ın söz konusu suçu maktulden kaynaklanan haksız hareketle işlediğine kanaat ettiklerini söyledi. Heyet, sanık Erdoğan’ın haksız tahrik hükümleri de uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin de devamına karar verdi.
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