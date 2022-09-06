Nişanlısını öldürmüştü! Gizem'in cezası belli oldu!

İHA'da yer alan habere göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve avukatları hazır bulundu. Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ile avukatları ise mahkemeye bulundukları şehirden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Asiye Yıldırım, "Benim oğlum asla nişanlı falan değildi, bu kız yalan söylüyor. Ben oğlumla ölümünden 1 saat önce konuştum, bu kız için bana 'o evlenilecek bir kadın değil' dedi. Orada oturan o sanığın göz yaşlarına asla inanmayın hakim bey.

O sanık benim oğlumu suçsuz yere öldürdü. Benim 1 sene 3 aydır gözümün yaşı dinmiyor. Oğlumun kanı nasıl yere aktıysa, benim de burnum öyle kanıyor. Oğlumun intikamının alınmasını istiyorum. Bir anne olarak sizden adalet bekliyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan sanık Gizem Erdoğan ise "Ben sürekli oradan gitmeye çalışıyordum, buna arkadaşlarım da şahittir. Sürekli Samsun'a gitme çabası içindeydim. Ailenin acısını anlıyorum, ben de o kadar üzgünüm ama benim bu zamana kadar herhangi bir insana zarar verme niyetim olmadı. Ben zaten ilk öncelikle kendime zarar vermeyi düşünüyordum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada müşteki avukatları mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın bu cinayeti soğukkanlılıkla işlediğini söyleyerek cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin hiçbir şekilde öldürme amacının olmadığını söyleyerek beraatını istediler.

"BURADA OLMAYI HAK ETMEDİM"

Son sözü sorulan sanık Erdoğan, "İtham ettikleri şeyleri asla kabul etmiyorum, ben gurursuz bir insan değilim. Maktul beni öylece ortada bırakınca, öncesinde de bana yaşattıklarının etkisiyle bu olay meydana geldi. Her defasında ayrılmaya çalıştım, gitmek istedim ama beni maddi ve manevi çöküntüye uğrattığı için gidemedim. Ben üzgünüm. Burada olmayı da hak etmiyorum. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

TAHRİK İNDİRİMİYLE 13 YIL 4 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gizem Erdoğan’ın söz konusu suçu maktulden kaynaklanan haksız hareketle işlediğine kanaat ettiklerini söyledi. Heyet, sanık Erdoğan’ın haksız tahrik hükümleri de uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin de devamına karar verdi.