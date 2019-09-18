Nisan ayından bu yana hükümetin kurulamadığı İspanya'da bir kez daha erken seçime gidiliyor

Pedro Sanchez, Başbakanlık görevini geçici olarak yürütüyor

Nisan ayındaki erken seçimin ardından koalisyon hükümetinin kurulamadığı ülkede, 10 Kasım'da bir kez daha erken seçim düzenlenecek. Bu son 4 yılda ülkede gidilen 4. seçim.

Görevi vekaleten yürüten Başbakan Pedro Sanchez, Salı günü yaptığı basın açıklamasında, Kral 6. Felipe'nin tüm parti liderleriyle görüştüğünü ve hiçbirinin koalisyon kuracak desteği alamadığından emin olduğunu söyledi. 10 Kasım'da erken genel seçim yapılacağını açıkladı.

28 Nisan'da yapılan erken genel seçimi Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti kazanmış; ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu alamamıştı.

350 sandalyeli mecliste 123 sandalye kazanan Sanchez'in aslında Pazartesi gününe kadar vakti var. 23 Eylül'de hâlâ koalisyon hükümeti kurulamamış olursa, Kral'ın başka bir lideri görevlendirmesi gerekiyordu.

Ancak Sanchez, Kral 6. Felipe'yle de görüştükten sonra, aylar süren çalışmaların sonuç vermediğini ve aynı yıl içinde ikinci kez erken seçime gidileceğini duyurmuş oldu.

Kral 6. Felipe de bir açıklamaya yayımlayarak, tüm parti liderleriyle görüştüğünü ve hiçbirinin mecliste hükümet kurmak için yeterli desteği alamayacağından emin olduğunu, bu sebeple Sanchez'in görev süresinin dolmasının ardından başka bir parti liderini görevlendirmeyeceğini belirtti.

Sanchez'den muhaliflerine suçlama: İmkansız hale getirdiler

Sanchez, ülkenin bir yıl içinde ikinci kez seçime gitmesinin sorumlusunun, aylardır görüşmeler yürüttüğü muhalefet liderleri olduğunu söylüyor:

"Mümkün olabilecek her türlü yolu denediğim halde hükümet kurulmasını imkansız hale getirdiler."

Özellikle de aşırı sol parti Podemos'u, 5 ay içinde 2 kez hükümetin kurulmasını engellemekle suçluyor.

Sanchez birkaç kez Podemos'la hükümet kurmak için uzlaşmaya yaklaşsa da, Podemos, verilen bakanlıkları "yeterince ağır" bulmadığı için anlaşma sağlanamamıştı.

Merkez sağdaki Ciudadanos da, Sanchez'in güvenoyu alabilmesi için sağ görüşlü Halk Partisi'nin de katılacağı başka bir plan üzerinde çalıştı ancak tüm çalışmalar Halk Partisi tarafından reddedildi.

Podemos Pablo Iglesias

Podemos'un lideri Pablo Iglesias, paylaştığı bir Tweet'te Sanchez'in erken seçime gitmekle "tam hükmetme gücüne sahip olma takıntısı sebebiyle büyük tarihi bir hata yaptığını" yazdı.

Euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi

Euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya, bir süredir yüksek işsizlik oranları, iş garantisinin olmayışı ve düşük maaş gibi sorunlarla karşı karşıya.

Ülkede yıllardır süren iki partili sistem, Aralık 2015'teki seçimlere aşırı sol Podemos ve büyük firmalara yakın Ciudadanos partilerinin katılmasıyla ortadan kalkmış oldu. Ancak dönüşüm sürecinde ortaya çıkan sorunlar hâlâ sürüyor.

2018'de Podemos'un, Katalan ayrılıkçı partilerin ve Bask milliyetçi partilerinin katıldığı, muhafazakar Halk Parti lideri Başbakan Mariano Rajoy'a karşı yapılan "güvensizlik oylaması" sonucunda hükümet devrilmiş, ardından Sanchez başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Şubat ayında ise Sanchez'in azınlık hükümetinin hazırladığı bütçe tasarısı, liderleri yargılanmaya başlayan Katalan milletvekilleri desteğini çekince, parlamento tarafından reddedilmişti.

Ülke bu sebeple 28 Nisan'da erken seçime gitmişti.

Nisan ayındaki erken seçimde meclise ilk kez aşırı sağ görüşlü Vox grubu da girdi.

Anketler, erken seçime gidilmesi halinde Sosyalist Parti'nin, bu kez oylarını da artırarak, yeniden birinci çıkacağını gösteriyor. Ancak tek başına hükümeti kurabilmesi için yeterli oyu yine alamayacak gibi görünüyor.