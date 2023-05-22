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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketlerin sayısını açıkladı. Buna göre 2023'ün ilk 4 ayında, 2022'in ilk 4 ayına kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 2,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 53,1 arttı, kurulan gerçek kişi ticaret işletme sayısı ise yüzde 7,2 azaldı.

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TÜRÜ ŞİRKET

TÜRÜ NİSAN 2023 MART 2023 Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) NİSAN 2022 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- NİSAN (4 Aylık) 2022 2023 Değişim (%) Kurulan* Şirket 9.174 11.319 -19,0 10.751 -14,7 43.187 44.206 2,4 Kooperatif 226 262 -13,7 163 38,7 601 920 53,1 Ger.Kişi Tic.İşl. 1.582 2.209 -28,4 1.950 -18,9 8.622 8.003 -7,2 Tasfiye Şirket 1.571 1.761 -10,8 1.594 -1,4 7.280 7.625 4,7 Kooperatif 39 57 -31,6 60 -35,0 290 191 -34,1 Kapanan Şirket 1.423 1.451 -1,9 2.162 -34,2 5.321 5.618 5,6 Kooperatif 35 55 -36,4 63 -44,4 222 217 -2,3 Ger.Kişi Tic.İşl. 1.861 1.642 13,3 1.593 16,8 8.271 7.933 -4,1

Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 oranında artarken kapanan kooperatif sayısında yüzde 2,3, kapanan gerçek ticari işletme sayısında yüzde 4,1 azalış oldu.

Verilere göre, Nisan 2023’te, Nisan 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,9 oranında azaldı, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 38,7 arttı.

Nisan 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 34,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 44,4 düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,8 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,7 düştü.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 36,4 azalırken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,3 artış gerçekleşti.

TUNCELİ VE BAYBURT'TA ŞİRKET KURULMADI

Nisan 2023’te kurulan toplam 9.400 şirket ve kooperatifin yüzde 86’sını limited şirketler, yüzde 11,6’sını anonim şirketler, yüzde 2,4’ü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9’u İstanbul, yüzde 10,1’i Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu

Bu ay Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2023 yılında toplam 45.126 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 38.831 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,3’ünü, 5.369 anonim şirket ise yüzde 26,7’sini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 10,3 oranında azaldı.

Nisan 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.099’u ticaret, 1.395’i inşaat ve 1.268’i imalat sektöründe kuruldu Nisan 2023’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 531’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518’i inşaat, 149’u imalat sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 502’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187’si inşaat, 183’ü imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 830’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296’sı inşaat, 186’sı imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Nisan 2023’te kurulan 226 Kooperatifin 148’i Konut Yapı Kooperatifi 41’i İşletme Kooperatifi, 14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

RUSYA ÖNE ÇIKTI

Nisan 2023’de kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 497’si Türkiye, 85’i Rusya Federasyonu, 51’i İran ortaklı olarak faaliyete geçti.

Kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 102’si anonim, 786’sı limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 643’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 224’ü Gayrimenkul acenteleri ve 220’si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerde yabancıların payı yüzde 79,4 oldu.

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