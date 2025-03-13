İkinci dönemin yoğun temposuyla derslerine odaklanan öğrenciler, nisan ayında yapılacak ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen bu tatil, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de yeni döneme motivasyonla dönmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 yılının nisan ara tatili hangi tarihlerde yapılacak ve kaç gün sürecek? İşte merakla beklenen o tarihler…