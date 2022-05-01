Ünlü şarkıcı acil ameliyata alındı

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Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Niran Ünsal, sağ kaburgasının altında başlayan şiddetli ağrı sebebiyle yine operasyon geçirdi. Üç gün süren ağrılarının sonucunda soluğu hastanede alan Ünsal, acil ameliyata alındı.

"ACİL AMELİYATA ALINDIM"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Niran Ünsal, ameliyathaneden çıkarılırken çekilen videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar 23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım.

"BUGÜN DAHA İYİYİM"

Ayrıca bugün sağlık durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Ünsal, "Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun..." şeklinde konuştu.

NİRAN ÜNSAL HAKKINDA

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı.

Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve 'Serseri Mayın' isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara 'Tutundum' adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan 'İtiraf Ediyorum' oldu.

'Gönül Hancım', 'Peşinde Ahım Var', 'Yasak Bir Düş' ve 'Tövbekar' Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. 'Tövbekar' aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce 'Ağır Roman' filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması 'Masum Günahlar', 'Vurgun' ve Sezen Aksu'nun şarkısı 'Firuze'de takdir topladı.