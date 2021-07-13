"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Seneler önce babası Ahmet Canevi ile çekilen bu karesini yayınlayan Ünsal, duygusal bir yazı kaleme aldı. Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Babam... Benim canım... Şu yalan dünyada tanıdığım en iyi kalpli adam... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Yattığın yer nur olsun inşallah. Elbet bir gün buluşacağız... Dua, rahmet ve sevgimle...