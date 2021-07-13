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Niran Ünsal'dan babası Ahmet Canevi'ye: Elbet bir gün buluşacağız... - Magazin haberleri

Niran Ünsal: Elbet bir gün buluşacağız...

Şarkıcı Niran Ünsal, yıllar önce babası Ahmet Canevi ile birlikte çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına duygusal bir not düşen Ünsal, "Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Elbet bir gün buluşacağız..." ifadelerini kullandı

13.07.2021 - 13:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Niran Ünsal (44), sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yıllar öncesini andı.

  • "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

    Seneler önce babası Ahmet Canevi ile çekilen bu karesini yayınlayan Ünsal, duygusal bir yazı kaleme aldı. Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Babam... Benim canım... Şu yalan dünyada tanıdığım en iyi kalpli adam... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Yattığın yer nur olsun inşallah. Elbet bir gün buluşacağız... Dua, rahmet ve sevgimle...

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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