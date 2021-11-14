Niran Ünsal hastanelik oldu!

HABERTURK.COM

Sanatçı Niran Ünsal, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi Instagram hesabından duyuran Ünsal, konserinin de ertelendiğini ifade etti.

Tedavisi süren 45 yaşındaki sanatçı, paylaşımına, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde ‘cpr’ değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Saygılarımla..." notunu düştü.

ANNESİNİN YANINDAN AYRILMADI

Niran Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı olan kızı Hande Ünsal hastanede annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Ünsal, gönderisinde "Şükür uyudu..." ifadelerini kullandı.

NİRAN ÜNSAL HAKKINDA

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve 'Serseri Mayın' isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara 'Tutundum' adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan 'İtiraf Ediyorum' oldu. 'Gönül Hancım', 'Peşinde Ahım Var', 'Yasak Bir Düş' ve 'Tövbekar' Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. 'Tövbekar' aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce 'Ağır Roman' filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması 'Masum Günahlar', 'Vurgun' ve Sezen Aksu'nun şarkısı 'Firuze'de takdir topladı.