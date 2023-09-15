Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve Türkiye'de var mı?
Hindistan'da yarasa ve domuzların taşıdığı Nipah virüsü alarmı verildi. kişinin hayatını kaybettiği ve belirlenen 706 temaslının bulunduğu Nipah virüsü için Hindistan alarma geçti. Virüsün yayılmasını önlemek için 9 köyde okullar, iş yerleri kapatıldı, toplu taşıma seferleri ise askıya alındı. İşte Nipah virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...
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Hindistan'da görülen Nipah virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri merak konusu oldu. En az 706 kişinin temaslı olduğu tespit edilen Hindistan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmenin ardından "Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve ölümcül mü ve Türkiye'de var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Nipah virüsü belirtileri...
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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan’da yarasa ve domuzların taşıdığı Nipah virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, temaslı olduğu belirlenen 706 kişiye ise test yapıldığı belirtildi.
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9 KÖYDE OKULLAR VE İŞ YERLERİ KAPATILDI
Hindistan’da Nipah virüsü nedeniyle yetkililer alarma geçti. Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde 30 Ağustos’tan bu yana iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek için 9 köyde okullar, iş yerleri kapatıldı, toplu taşıma seferleri ise askıya alındı.
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NİPAH VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Biri çocuk 3 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, temaslı olduğu belirlenen 153’ü sağlık çalışanı 706 kişiye test yapıldığı belirtildi.
Eyalet Başbakanı Pınarayi Vijayan yaptığı açıklamada, test yapılan temaslı sayısının artabileceğini ve karantina merkezleri oluşturulacağını söyledi. Vijayan, ilk vakanın tespit edildiği Kozhikode bölgesinde yaşayanlara 10 gün boyunca toplu alanlara gitmemeleri çağrısında bulundu. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise yaptığı açıklamada, "Enfekte kişilere temas edenleri takip etmeye ve semptomları olan herkesi izole etmeye odaklanıyoruz” dedi.
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NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
EKMUD'a göre, İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli), ölümcül ensefalit, baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç, akut ensefaliti gösteren nörolojik işaretler, baş ağrısı, kas ağrısı ve boğaz ağrısı sayılabilir.
Ortalama kuluçka süresi 4 – 14 gündür.
NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
Nipah virüsü Malezya ve Singapur'da ilk kez 1999’da domuz çiftliklerinde çalışanlarda görülmüştü. İnsanlara yarasa veya domuzlardan bulaşarak yayılabilen virüs, doğrudan temas yoluyla ya da gıdaların tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.