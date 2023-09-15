Hindistan'da görülen Nipah virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri merak konusu oldu. En az 706 kişinin temaslı olduğu tespit edilen Hindistan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmenin ardından "Nipah virüsü alarmı! Nipah virüsü nedir, belirtileri neler ve ölümcül mü ve Türkiye'de var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Nipah virüsü belirtileri...