Ninja Kaplumbağalar, küçük büyük herkesin sevgisini kazanmış kültleşmiş bir kurgudur. Kevin Eastman ve Peter Laird, Kaplumbağaların yaratıcıları olarak, 1984 yılında ilk siyah-beyaz Ninja Kaplumbağalar çizgi romanını 1,200$ ' a yayınladılar. Onlar sayesinde kaplumbağalar yer altından çıkarak dünya çapında bir hit haline geldi. Orijinal Amerikan seri 1984'te Mirage Stüdyoları'ndan çıkmıştır. Kevin Eastman arkadaşı Peter Laird ile yaptığı beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan eser uzaylı düşmanlardan şehirdeki serserilere kadar birçok kötü karakteri içerir.Bu kötü karakterler arasından en ünlüleri Shredder ve onun ortağı ve aynı zamanda ona emir verebilen Beyin'dir. Hikâye kahramanlarından bir diğeride Kanal Muhabiri April Oneill'dır. Kahramanlarımız Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo pizzaya düşkündürler. Ninja Kaplumbağalar ile ilgili detaylar haberimizde.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR İSİMLERİ

Leonardo: Bushidō ustası ve ekibin lideridir. Çift bushidō kullanılır ve mavi bir bandaj takar. Ayrıca ninjatō de kullanabilir. Çizgi filmin yaratıcıları Leonardo adını Leonardo Da Vinci'den esinlenmişlerdir.

Raphaël (Türkçe: Rafael): Takımın kötü çocuğudur. Saldırgan ve hırçın bir doğaya sahiptir. Çift sai kullanılır ve kırmızı bir bandaj takar. Çizgi filmin yaratıcıları Raphael adını Raphael Sanzio'dan esinlenmişlerdir.

Michelangelo (Türkçe: Mikelanjelo): Takımın en komik ve en haylaz üyesidir. Uysal ve komik bir yapıya sahiptir. Çift nunçaku kullanır ve turuncu bir bandaj takar. Aynı zamanda takımın en obur üyesidir. Çizgi filmin yaratıcıları Michelangelo adını Michelangelo Buonarroti'den esinlenmişlerdir.

Donatello: Takımın bilimden en iyi anlayan üyesi. Takımın şiddete en az başvuran üyesidir. Bō kullanır ve mor bir bandaj takar. Çizgi filmin yaratıcıları Donatello adını Donatello'dan esinlenmişlerdir.

Splinter Usta ise bir faredir.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Jonathan Liebesman’in yaptığı, Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Whoopi Goldberg gibi usta oyuncuların yer aldığı 2014 yapımı “Ninja Kaplumbağalar” Perşembe akşamı Show TV’de!

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİNİN KONUSU

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. Usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar. Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O’Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir...