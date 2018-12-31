70 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle uykuları kaçıran Milli Piyango Özel Çekilişi'ne saatler kala birçok vatandaş son bir umutla bayilerden bilet alıyor. Uğruna inanılan Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin işletmecisi olan Nimet Özden, Habertürk TV'de Ebru Baki ve Serdar Kuter'e konuk oldu. Nimet Abla'nın ismini koyduğu, yeğeni Nimet Özden şunları söyledi:

"MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN YÜZDE 10'UNU SATTIK"

"Nimet Abla, dükkanlarını aileye bıraktı ve dedi ki, 'Bu bıraktığım ismi siz devam ettirin'. Diğer bütün varlığını ise vakıf kurdu ve oraya bağışladı. Şu an o vakıfın geliriyle öğrenciler okutuyoruz. Gişenin işletmesi ise bende. Nimet Abla, 1938 yılının ekim ayından bu yana devam ediyor. Bizim Bakırköy, Sirkeci ve Eminönü'nde olmak üzere üç gişemiz bulunuyor. Türkiye'de toplam biletin yüzde 10'unu biz satıyoruz.

"EŞİ VERESİYE BİLET DAĞITINCA KENDİSİ DÜKKANI ALDI"

Nimet Abla, Milli Piyango İdaresi'nin yıllardır en önemli bayisi. Eski sahibi İsmail Bey, Nimet Abla'nın eşi oluyor. Ancak İsmail Bey biletleri veresiye dağıtıp parasını toplayamıyor ve bayiyi devretmek için müşteri ararken Nimet Abla, 'Ben bu parayı toplayacağım kimseye satma' diyerek dükkanın başına geçiyor. Büyük ikramiyenin vurmasının ardından da efsaneye dönüşüyor. Kendisinin müteşebbisçi bir ruhu vardı ve çok çalışkandı.

"İKRAMİYEYİ ÇANTASIYLA GÖTÜRÜR TESLİM EDERDİ"

O gün bugündür büyük ikramiye çıkan biletleri satıyor. O zaman bilet alanların isim ve adreslerini alırdı ve ikramiye çıktığında çantasıyla alır parayı götürür teslim ederdi. Kendisine büyük ikramiye hiç çıkmadı ama bana bir kez büyük değil de dördüncü büyük ikramiye çıkmıştı.

"TAMAMEN ŞANS İŞİ, FAZLA BİLET OLASILIĞI ARTIRIYOR"

Milli Piyango tamamen şans. Bir numarası yok. Ben sadece ilk çekilen biletin bırakılmamasını tavsiye ederim. Bir tane de, 100 tane de alsanız şans işi. Sadece olasılığı artırırsınız. Ama seri aldığınızda, düz seri aldığınızda amortiyi, çift rakamı ya da üç rakamı garanti ediyorsunuz. Ama tek tek çekerseniz olasılık biraz daha düşüyor. Meselâ, 100 tane bilet aldığınızda verdiğiniz paranın yüzde 30'u, amorti, iki ve üç rakamla geri döner.

"BEN 3 VE 7 NUMARASINI SEVERİM"

Milli Piyango'da şanslı bir rakam yoktur. Ama benim için 3 ve 7 önemli. Bu iki rakamı severim. Genel olarak baktığımızda ise sonu 8 ile biten biletlere daha fazla büyük ikramiye çıktığını söylemek gerekir. Ama yine de şans.

"GÜNDE 20-30 BİN BİLET SATIYORUZ"

Ben Avusturya Lisesi'ne giderken bu işe başladım. 'Gel oyun oynama, dükkanda çalış' dediler ve işe böyle girdik. İngiltere'deyken 1978'de, Nimet Abla vefat etti. İsmail Bey, 'Gel bize yardım et' dedikten sonra hayatım değişti. Halk büyük ikramiye çıkacakmış gibi geliyor. Sabah 06.30'da gidiyoruz akşam 23.00'e kadar açık oluyoruz. Günde ortalama 20-30 bin kişi bilet alıyor ve bayiyi akşam kapattığımızda vatandaş tepki bile gösteriyor. Yıl içinde satış ise 10 kat düşer.

"SEYYAR BAYİYE BİLET VERMİYORUZ"

Biz dışarı seyyar hiç kimseye bilet de vermiyoruz. Ama inceleyelim Türkiye'de satılan biletlerin yarısının arkasında Nimet Abla kaşesini görüyorsunuz. Ben biletleri seri olarak istiyorum. Mükerrer olmaması için.