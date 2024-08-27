Nilüfer'in sahnede duygusal anlar
Nilüfer, yaz turnesi kapsamında verdiği konserlerde genç hayranlarından büyük ilgi görürken, sahnede gerçekleşen bir evlilik teklifine tanıklık ederek duygusal anlar yaşadı
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Nilüfer, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Yaz boyunca KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleştirdiği konserlerde, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu gibi mekanlarda hayranlarıyla buluştu.
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"İLGİDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Nilüfer, özellikle genç hayranlarının yoğun ilgisi karşısında mutluluğunu dile getirerek; "Beni bırakın Z kuşağı, alfa kuşağındakiler bile takip ediyor. Şaka bir yana, gençlerin şarkılarıma gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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Konserin bir bölümünde evlilik teklifi eden bir çifte şahit olan Nilüfer, çifti sahneye davet etti. Gençlerin mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamayan Nilüfer; "Birbirinizin ellerini hiçbir zaman bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın" sözleriyle genç çifte evlilik hakkında da tavsiyelerde bulundu.
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