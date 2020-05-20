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Geçtiğimiz aylarda domuz gribine yakalanan şarkıcı Nilüfer, ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evde karantinaya aldı.

Bu süreçte vaktini kızı Ayşe Nazlı Uyumlu ile geçiren şarkıcı, zaman zaman gününü nasıl değerlendirdiğini Instagram'dan paylaşıyor.

Nilüfer, bu kez kızı ile olduğu fotoğrafa "Anne-kız mutfakta" notunu ekledi.

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