Nilüfer'den Harbiye çıkarması

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Uzun süredir konser vermeyen sanatçı Nilüfer, geçtiğimiz akşam Harbiye'de müzikseverlerle buluştu. Üç yıl aranın ardından sevenleriyle yeniden bir araya gelen ünlü şarkıcıya beş bin kişilik bir koro eşlik etti.



"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, sahne almayı çok özlediğini söyledi. Ünlü isim, "Üç sene ara verdim, heyecanlıyım. Karşınıza çıkmak, iyi şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek büyük sorumluluk. Hepinizi çok özlemişim." dedi.

"BU İŞLERİ BIRAKAYIM' DİYORUM AMA SİZİ GÖRÜNCE VAZGEÇİYORUM"

Ünlü şarkıcı, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Bazen "Bu işleri bırakayım..." diyorum ama sizi görünce vazgeçiyorum. Her konser öncesi böyle söylesem de konser sonrası sizin enerjiniz beni bundan vazgeçiriyor.

"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği'ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum." diyerek Kayahan'ı andı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı. Nilüfer, yoğun istek üzerine sahneye dönüp "Geceler ve Bir Garip Yolcu" ile bis yaptı.

Nilüfer'in konser serisi; 23 Temmuz'da Bursa Kültürpark'ta, 26 Temmuz'da Aydın Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 28 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 18 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro'da, 27 Ağustos'ta Bodrum Kale'de, 9 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde, 24 Eylül'de Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 19 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 21 Ekim'de Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi'nde devam edecek.